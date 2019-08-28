إقالة قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت

2019/08/28 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن قيام وزير الداخلية ياسين الياسري بإقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت من منصبه.وقال المصدر لـ/SNG/،إن “وزير الداخلية ياسين الياسري قرر، اليوم، إقالة قائد الشرطة الاتحادية من منصبه”.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن نفسه ان” وزير الداخلية آمر بتكليف اللواء الركن جعفر البطاط لتسيير أمور ...

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