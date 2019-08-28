2019/08/28 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت بحقه الإجراءات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن إلقاء القبض على خبير برمجيات داعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن إلقاء القبض على خبير برمجيات داعش في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).