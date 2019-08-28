رسمياً.. إقالة قائد الشرطة الاتحادية من منصبه

2019/08/28 | 16:53

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت نقابة اطباء العراق، إعماماً بعدم اجراء تداخل جراحي للمرضى لحالتين.

ودعت النقابة في وثيقة تحمل توقيع نقيبها عبد الامير محسن، "الاطباء الى تجنب اجراء التداخلات الجراحية في حال وجود نقص مهدد في ادوية التخدير والادوية

بغداد اليوم - المثنى

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، 28 آب، 2019، باندلاع حريق في مستشفى النسائية والاطفال بمحافظة المثنى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقاً اندلع في مستشفى النسائية والاطفال بمحافظة المثنى".

وتابع أن "فرق الدف

بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر أمني، الأربعاء، 28 آب، 2019، عدد اوامر القبض غير المنفذة والصادرة منذ سنوات بحق مواطنين في البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اكثر من (2000)، مذكرة قبض غير منفذة في البصرة بسبب انشغال الأجهزة الامنية في

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