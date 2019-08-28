تكليف اللواء الركن جعفر البطاط قائدا للشرطة الاتحادية

2019/08/28 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف مصدر في وزارة الداخلية، الأربعاء، عن تكليف اللواء الركن جعفر البطاط قائداً للشرطة الاتحادية خلفاً لقائدها المقال رائد شاكر جودت.

وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “وزير الدخلية ياسين الياسري أمر بتكليف اللواء الركن جعفر البطاط قائداً للشرطة الاتحادية”.

وأضاف أن “التكليف جاي بعد إقالة الفريق رائد شاكر جودت من منصب قيادة الشرطة الاتحادية”.

والبطاط شغل عدة مناصب أمنية سابقة، أبرزها قيادة شرطة البصرة في العام الماضي.

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