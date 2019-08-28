مجلس القضاء الاعلى: اعتقال ضابط ومفوض شرطة استبدلا متهماً مطلوبا للقضاء

2019/08/28 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف مجلس القضاء الأعلى عن إلقاء القبض على ضابط ومنتسب في وزارة الداخلية متهمين باستبدال موقوف أثناء تسييره إلى المحكمة المختصة، مشيراً إلى أن محكمة تحقيق الرصافة في بغداد صدقت أقوالهما.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته سكاي برس، إن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على متهم م...

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