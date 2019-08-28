الرئيس برهم صالح يستقبل أمين سر جهاز الأمن الوطني

2019/08/28 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع انحاء العراق.

جاء ذلك خلال استقباله أمين سر جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، والوفد المرافق له في قصر السلام ببغداد، حيث جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية المحافظة على المكتسبات المتحققة بعد دحر عصابات داعش الإرهابية، مثمنا الدور الذي يقدمه أفراد جهاز الأمن الوطني من خلال المعلومات الاستخبارية والأمنية، وإسهامهم في استتباب الأمن والحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم.

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