الدفاع النيابية تكذب الحكومة: لجان التحقيق بشأن القصف الإسرائيلي للحشد وهمية وفضائية

2019/08/28 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كذبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، الحكومة الاتحادية بتشكيل لجان تحقيقية بشأن القصف الإسرائيلي لمواقع الحشد الشعبي وقياداته في عدد من محافظات البلاد، فيما بينت أن اللجان وهمية وفضائية وعبد المهدي شكلها إعلاميا فقط.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة شكلت لجان تحقيقية لغرض تسويف قضية القصف […]

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