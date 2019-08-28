المالكي و الحلبوسي يؤكدان ضرورة توحيد المواقف بوجه التحديات التي تواجه العراق

2019/08/28 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيسا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي و مجلس النواب محمد الحلبوسي، ضرورة الوقوف بحزم ضد التحديات التي تواجه العراق .وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون :” ان المالكي التقى بمكتبه اليوم رئيس مجلس النواب ، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والامني في البلاد وتطورات الأحداث في المنطقة”.واكد الجانبان :” […]

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