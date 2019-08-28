شرطة ديالى تحدد موعد انطلاق خطة شهر محرم وتكشف تفاصيلها

2019/08/28 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم، فيما حددت موعد انطلاقها.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي لـ"الغد برس"، إن "القيادات الأمنية حددت اهم محاور الخطة الأمنية الخاصة بمراسيم محرم الحرام داخل مناطق محافظة ديالى".

وبين أن "الخطة ستنطلق قبل 48 ساعة من أول يوم".

وأضاف أنها "ستكون بمشاركة أكثر من 15 الف عنصرا امنيا من مختلف التشكيلات يتم توزيعهم وفق أطواق معينة".

واشار العبادي الى أنه "تم تشكيل غرفة عمليات مابين التشكيلات الأمنية والمواكب والوقف الشيعي للتنسيق والتعاون المشترك".

وأكد أن "أيام محرم ستشهد تنفيذ عمليات استباقية ايضا"،داعيا المواطنين الى "التعاون مع الاجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مريبة".

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