2019/08/28 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت القطعات العسكرية في محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، من قتل واعتقال ثمانية إرهابيين، وتدمير عشرات المضافات والأنفاق كانت عناصر تنظيم داعش يستخدمونها في عملياتهم الإرهابية.

واعلن إعلام وزارة الدفاع في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنه "حصيلة عملية ارادة النصر الرابعة ضمن قاطع عمليات الجزيرة، الجارية مناطق جنوب نهر الفرات ووادي حوران وصولا إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الانبار".

وبين أن "المجمل النهائي للعملية، قتل إرهابيين اثنين وإلقاء القبض على ستة آخرين، وتدمير ٣٠ مضافة وسبعة أنفاق، تفجير ٦٧ عبوة ناسفة، وحرق ٢٥ خيمة عبارة عن مضافات للعناصر الإرهابية، وتدمير عجلة نوع (بيك اب) في وادي حوران من قبل طيران الجيش العراقي".

وأضاف "تم العثور على عجلتين نوع (دوسري) من قطعات الحشد الشعبي، وتدمير ٨ براميل وقود سعة ٢٢٠ لتر، وثلاثة خزانات ماء، والعثور على بناية تحتوي بداخلها على مواد احتياطية وملابس ممزقة".

وأشار إلى أن "قطعات قيادة فرقة المشاة العاشرة عثرت خلال عملية بحث وتفتيش شمال منطقة العواصل شرق معمل الحلفاية في قضاء الرمادي بصحراء الانبار، مضافة لداعش".

وتابع اعلام الدفاع انه "تم العثور على مخبأ للاسلحة يحتوي على ١٣عبوة ناسفة مختلفة الانواع، وعلبة عتاد BKC، وقاذفة RBG7، وثلاثة صواريخ قاذفة ضد الدرع مع ثلاث حشوات دافعة و٨ مخازن بندقية كلاشنكوف وعلبة صغيرة تحتوي على عجينة C4 زنة ٥ كيلو وكيس يحتوي على مادة TNT زنة ٥ كيلو، ١٣ رمانة يدوية، موبايل نوكيا عدد ٥ مربوط على البطاريات جاهز للتفجير فتيل قدح ٤ متر تم تفجير المواد اعلاه من قبل مفرزة المعالجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل واعتقال 8 ارهابيين وتدمير عشرات المضافات والانفاق لداعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل واعتقال 8 ارهابيين وتدمير عشرات المضافات والانفاق لداعش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).