وزارة الداخلية تصدر بيانا بشأن اقالة شاكر جودت

2019/08/28 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، أن رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية نُقل إلى مقر وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي.

وقالت الوزارة، في بيـان تلقت"العهد

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