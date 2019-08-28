مجلس ديالى يوقف تحويل مقبرة عمرها 700 سنة الى مجمع سكني

2019/08/28 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… اصدر مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، توجيه مباشر لإيقاف استثمار مقبرة الشريف ببعقوبة.وقال رئيس المجلس علي الدايني لـ/ المعلومة/، إن “مجلس ديالى اصدر قرار رسمي بإيقاف استثمار مقبرة الشريف من قبل اي جهة رسمية والحفاظ على وضعها الحالي دون اي تغيير”.وأضاف الدايني، أن “مجلس ديالى دعا الجهات المختصة الى فتح تحقيق […]

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