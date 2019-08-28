الحوثيون يقصفون مواقعاً للجيش السعودي في نجران وجيزان

2019/08/28 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، الأربعاء، شن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية للجيش السعودي في نجران وجيزان، جنوب غربي المملكة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان، إن “سلاح الجو المسير نفذ عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات (قاصف 2K) باتجاه نجران وجيزان”.

وأفاد يحيى سريع بأن “العملية الأولى استهدفت موقعا عسكريا مهما في نجران، وأن الإصابة كانت مباشرة”، مضيفاً أن “العملية الثانية استهدفت معسكرا مستحدثا للجيش السعودي قبالة جيزان”.

وبين، أن “الإصابة كانت دقيقة وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى”، لافتاً الى أن “هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على عمليات التحالف وحصاره المستمر على الشعب اليمني”.

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