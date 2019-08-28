خبير امني : حزب اسلامي ضغط لـ”تعيين” البطاط قائداً للاتحادية.. والاخير “ضعيف” الادارة

2019/08/28 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الاربعاء، عن وقوف حزب اسلامي متشدد خلف تكليف اللواء الركن جعفر البطاط قائداً للشرطة الاتحادية، فيما وصف البطاط بـ”ضعيف القيادة”.على حد تعبيره.

وقال ابو رغيف، في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “يؤخذ على البطاط أنه ضعيف القيادة وتوصف قيادته بأنها وهن”، كاشفاً عن “وقوف حزب اسلامي متشدد خلف تكليف البطاط”.

وبين، أن “تدرجه سليم ولا غبار عليه”، مشيراً الى أنه “استلم مهام عسكرية لكنها لا تعني أنه اداري جيد”.

ولفت الى أن “تغيير القيادة لا يؤثر على سير العميات العسكرية”.

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