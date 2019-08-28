قمة “روحاني ـ ترامب

2019/08/28 | 17:46

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بغداد:سومر نيوز

كتب / جواد أبو رغيف…

لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين “روحاني” و “ترامب”،والذي ينتظر موافقة الرئيس رو...

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