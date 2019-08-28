2019/08/28 | 17:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قمة “روحاني ـ ترامب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كتب / جواد أبو رغيف…
لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين “روحاني” و “ترامب”،والذي ينتظر موافقة الرئيس رو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قمة “روحاني ـ ترامب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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