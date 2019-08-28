القدو يتهم حزب بارزاني باختطاف مواطن شبكي في كردستان

2019/08/28 | 17:46

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بغداد:سومر نيوز

اتهم النائب عن القومية الشبكية، حنين القدو، الاربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني باختطاف مواطن شبكي، م...

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