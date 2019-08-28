الداخلية تؤكد: اعفاء جودت جاء ضمن اجراءات التدوير الوظيفي

2019/08/28 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … قالت الداخلية العراقية، ان رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية نُقل إلى مقر وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي.واكدت الوزارة في بيان ، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه “في إطار حرص الوزارة على القيام بتنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي وفقا للسياقات القانونية والإدارية وبما يعزز مسيرة العمل الأمني والخدمي ويرتقي […]

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