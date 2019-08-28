2019/08/28 | 17:48

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رئاسة البرلمان تحث الجهات كافة على تسهيل مهام تحديث سجلات الناخبين وتطبيق هذا النظام

الاربعاء

28

أب

2019 :

05:26 pm

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بحث نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي الجهات كافة على تسهيل مهام تحديث

سجلات الناخبين وتطبيق النظام الإلكتروني الحديث والإستفادة من تجارب

الانتخابات السابقة وتجاوز العقبات. جاء ذلك لدى إستقبال الكعبي رئيس الادارة الانتخابية لمفوضية

الانتخابات رياض البدران واعضاء مجلس المفوضين لبحث آخر الاستعدادات

لأجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقبلة ، وجرى خلال

اللقاء بحث ملف النازحين وآلية اشراكهم في الانتخابات المقبلة ، حيث

اكد مجلس المفوضين حرصه على انجاز كافة الاستعدادات لضمان مشاركتهم من

حيث استحداث مراكز انتخابية في جميع المناطق التي تضم مجمعات نازحين

وتحديث سجلاتهم الانتخابية وتسهيل العملية.

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