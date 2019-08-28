التجارة تبحث مع مسؤول امريكي انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية

2019/08/28 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير التجارة محمد العاني، اليوم الأربعاء، خلال لقائه الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية في السفارة الامريكية باترك دم حرص العراق على تطوير علاقاته التجارية والاقتصادية مع جميع دول العالم.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ، إن "وزير التجارة محمد هاشم العاني بحث مع الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية في السفارة الامريكية باترك دم، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وامريكا وتبادل وجهات النظر في لمواضيع ذات التفاهم المشترك".وأشار الوزير العاني، إلى أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة موضوع انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية WTO والخطوات التي اتخذها العراق للانضمام إلى المنظمة واهم الملفات المطلوبة ذات الصلة بعملية الانضمام وفق متطلبات المرحلة الحالية واهمها ملف مذكرة سياسة التجارة الخارجية للعراق وملف العرض الأولي للسلع والخدمات وملف خطة التنفيذ التشريعية وملف الملكية الفكرية فضلا عن التطرق الى موضوع تسهيل منح تاشيرة الدخول لرجال الاعمال لكلا الطرفين".



وشدد الوزير، على "حرص العراق على تطوير علاقاته التجارية والاقتصادية مع جميع دول العالم خاصة الولايات المتحدة الامريكية في ضوء البرنامج الحكومي الذي اعلنه السيد رئيس الوزراء وصادق عليه البرلمان، اضافة الى اهمية تطوير وتنمية العلاقات المشتركة في كافة الاصعدة والسعي الى فتح قنوات اتصال جديدة مع بلدان العالم".بدوره، لفت الوزير المفوض باترك، إلى "أهمية تطوير العلاقات وتفعيلها في الجانب الاقتصادي".وأكد، "أهمية الملتقى الذي يقام خلال الاشهر القليلة القادمة ويضم رجال الاعمال بين البلدين كون العراق يمتلك ارض خصبة تشجع المستثمرين للدخول الى السوق العراقية وان هذا الملتقى يضم جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعة والصناعة الى غيرة من باقي المجالات".



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