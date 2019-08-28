وزير الداخلية العراقي يقيل قائد الشرطة الاتحادية 

2019/08/28 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الأربعاء، باعفاء قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت من منصبه....

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