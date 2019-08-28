قرعة الممتاز تشهد غياب الطلبة والنجف والدوري سينطلق في الثامن عشر من الشهر المقبل

2019/08/28 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثير الشويلي / اعلام اتحاد الكرة جرى، اليوم الأربعاء، المؤتمر الفني لقرعة الدوري الممتاز للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، والذي احتضنته قاعة المؤتمرات في مقر اتحاد الكرة ، وحضر وقائع المؤتمر جميع ممثلي أندية الدوري الممتاز، فضلا عن رجال الصحافة والاعلام.واكد رئيس لجنة المسابقات، علي جبار: ان انطلاق الدوري سيكون في الثامن عشر من الشهر المقبل،

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