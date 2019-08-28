تركيا تمضي في التقارب مع روسيا من بوابة توسيع صفقات التسلح

2019/08/28 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو – نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول روسي قوله الأربعاء إن روسيا وتركيا تبحثان إمكانية أن تزود موسكو أنقرة بطائرات سوخوي

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