2019/08/28 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … استقبل الامين العام المساعد لمنظمة بدر الحاج عبد الكريم الانصاري ، اليوم الاربعاء ، وفداً من نادي الاثير الرياضي .وبحث الانصاري مع الوفد الزائر الحركة الرياضية في البلاد وتطلعات النادي في ظل الرعاية والدعم اللامحدود من المنظمة للنادي .وشدد الانصاري خلال اللقاء على ضرورة ان تواكب الاسهامات الرياضية لنادي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانصاري يستقبل وفداً من نادي الأثير الرياضي) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانصاري يستقبل وفداً من نادي الأثير الرياضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).