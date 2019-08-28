2019/08/28 | 17:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
في قلب حوض إمام ويس بأقصى شمال شرق محافظة ديالى، تلوح من بعيد منازل متناثرة ويقف رجالها وهم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في ديالى.. "القلعة الصامدة" بحالة طوارئ منذ 5 سنوات: رجالها يعيشون مع البارود!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ديالى
في قلب حوض إمام ويس بأقصى شمال شرق محافظة ديالى، تلوح من بعيد منازل متناثرة ويقف رجالها وهم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في ديالى.. "القلعة الصامدة" بحالة طوارئ منذ 5 سنوات: رجالها يعيشون مع البارود!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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