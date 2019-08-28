محمد الداهي - من يعيش ثمانين حولا لا أبا لك يسأم (احتفاء بعيد ميلاد محمد برادة)

2019/08/28 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي احتفى أهل منطقة " لوغار" ومثقفوها، وبالضبط في كفر "لاليك"، بعيد ميلاد الكاتب المغربي محمد برادة- الذي ناهز ثمانين عاما بوم الثلاثاء 14 غشت 2018- تنويها بأعماله ومؤلفاته، وتقديرا لجهوده في إرساء دعامات القيم الإنسانية النبيلة، و سعيا إلى تعزيز حسن المرافقة وجميل الموافقة، وحفظ مقتضيات المروة والأخوة.أفعمني هذا الحدث-الذي واكبته عشرات المدعوين من الكتاب العرب والأجانب والأصدقاء والأقارب من مختلف من......

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