فؤاد النمري - النظام الدولي الماثل اليوم

2019/08/28 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري النظام الدولي الماثل اليوميحرث الشيوعي في البحر طالما أنه لم يتعرف على النظام الدولي الماثل وعلاقته بالنظام المحلي حيث هو .ما كان كارل ماركس ليكون النجم المضيء في مختلف مسارات الفكر الحديث حتى وبعد إكتشافه الهام لديالكتيك الطبيعة لولا أنه تعرّف على النظام الرأسمالي كنظام عالمي وشرّحه تشريحاً دقيقاً يصف وظيفة كل خلية من خلاياه .يحضرني هنا أن لينين كان قد أسّر إلى ستالين في العام 1922 أ......

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