شه مال عادل سليم - ملاحظات على مقال الرفيق (حميد مجيد موسى) حول الأساس النظري للتحالفات (2 )

2019/08/28 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شه_مال_عادل_سليم الجزء الثاني : ـ حزب البعث والديمقراطية قطبان متنافران لا يلتقيان : ـ إنّنا لا نذيع سرّا عندما نشير إلى إن منذ قيام ( الجبهة الوطنية والقومية التقدمية )عام 1973 , لم يتخذ (البعث العراقي) الخطوات اللازمة لتحسين سجله وتاريخيه الدموي بصدق في مجال حقوق الإنسان ، حيث واصلت الأجهزة الامنية والمخابراتية البعثية ، احتجاز الوطنيين والشيوعيين والتقدميين دون مذكرات اعتقال، وكثيراً ما كانت ت......

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