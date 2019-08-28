في ديالى..

2019/08/28 | 17:55

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بغداد اليوم - ديالى

في قلب حوض إمام ويس بأقصى شمال شرق محافظة ديالى، تلوح من بعيد منازل متناثرة ويقف رجالها وهم...





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