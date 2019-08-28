التربية ترفع نسبة قبول خريجي التعليم المهني في الجامعات الحكومية

2019/08/28 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلنت وزارة التربية، يوم الاربعاء، عن رفع نسبة قبول خريجي التعليم المهني الى 10% في الجامعات الحكومية، بعد ان كانت حصرا على الطلبة الاوائل.

وذكر بيان لاعلام الوزارة ، تلقته وكالة النبأ للأخبار، "زيادة عدد قبول طلبة التعليم المهني في الكليات والجامعات الحكومية بنسبة ١٠ % بعدما كانت محددة بـ10 الأوائل على العراق في كل اختصاص ومن خريجي الدور الاول حصرا وللعام الدراسي 2019 -2020".

وأوضح، ان "هذه القفزة تُعد نوعية في مجال التعليم المهني من حيث قبول الطلبة في الجامعات والكليات الحكومية ولكل اختصاص من اختصاصاته".

ولفت البيان الى، "اهمية التكوين المهني لكسب المعرفة والخبرة العلمية والعملية في العديد من الميادين الحرفية التي تخدم المجتمع".



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