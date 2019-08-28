اعفاء قائد الشرطة الاتحادية من منصبه

2019/08/28 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعفى وزير الداخلية ياسين الياسري قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت من منصبه ، وكلف اللواء الركن جعفر البطاط بديلا عنه .

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