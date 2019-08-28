وزير الداخلية العراقي يقيل قائد الشرطة الاتحادية

2019/08/28 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الأربعاء، باعفاء قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت من منصبه.وقالت مصادر مطلعة ان الوزير كلف اللواء الركن جعفر البطاط (رئيس اركان القيادة ذاتها) لتسيير المنصب بدلا من الفريق رائد شاكر.وذكرت ان وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري امر بنقل الفريق رائد شاكر جودت من قيادة قوات الشرطة …

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