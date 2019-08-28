5 أمراض تصيبك من فصيلة دمك

2019/08/28 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..من المهم أن يعرف كل شخص فصيلة دمه لأنها تساعده في اتباع العادات الصحية التي تناسبه والوقاية من بعض الأمراض فضلا عن تقييم خطر الإصابة بأمراض معينة.لا يهتم بعض الأشخاص بمعرفة فصيلة دمهم، على الرغم من معرفتها تجنبك خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والمشكلات الطبية.فيما يلي الأمراض التي قد تصيب كل […]

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