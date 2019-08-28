نجاة امرأة من الموت بأعجوبة بعد انهيار سقف مول عليها – فيديو

2019/08/28 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كادت امرأة آسيوية أن تفقد حياتها داخل أحد المراكز التجارية، بعد انهيار سقف المول بسبب الأمطار الغزيرة.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، المرأة التي ترتدي فستانا باللون الأسود، وهي تسير بمفردها في الطابق الثاني داخل المركز التجاري، وفجأة انهار السقف الزجاجي وسقط بطريقة مروعة بسبب سقوط الأمطار الغزيرة فوقه.

انفجر السقف الزجاجي حتى طارت المرأة من قوة التيار على بعد عدة أمتار، ومن حسن الحظ لم تتعرض لأي أذى، وركض على أحد المتسوقين للاطمئنان عليها.

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