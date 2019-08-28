2019/08/28 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اكدت اللجنة القانونية النيابية ، عدم امكانية الحكومة حسم ملف الدرجات الخاصة في شهر تشرين الاول/ اكتوبر ، مبينة :” ان الحكومة ستلجأ الى تسوية سياسية لتمديد الفترة المحددة “.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي :” ان الحكومة ، خلال سنة كاملة ، لم تفلح في حسم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية تؤكد عدم امكانية الحكومة حسم ملف “الدرجات الخاصة” في شهر تشرين الاول المركز الخبري الوطني.

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