2019/08/28 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة أمين عام اتحاد الأدباء ابراهيم الخياط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/28 | 18:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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