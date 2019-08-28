إنطلاق مبادرة “أهمية الدفاع المدني في حياتنا” الذي تموّله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

2019/08/28 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إنطلقت صباح هذا اليوم المصادف 28 آب 2019 مبادرة أهمية الدفاع المدني في حياتنا التي تنفّذها منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية بالتعاون مع قائممقامية قضاءا الحمدانية ومديرية الدفاع المدني في قضاء الحمدانية وبدعم وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مبادرة صمود المجتمع العراقي – مشروع تعافي.تضمّنت المبادرة …

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