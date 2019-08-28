مدينة تللسقف تشهد بناء مركز صحي نموذجي بعد أن توقف نتيجة سيطرة الدولة الإسلامية على محافظة نينوى

2019/08/28 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل شهدت مدينة تللسقف انشاء مركز صحي نموذجي من مشاريع تنمية الاقاليم لعام 2013 والذي توقف العمل به بسبب الهجمة الارهابية وقد تم الاستئناف بالعمل مطلع شهر آب الجاري.وزار وفد يتضمّن قائممقام قضاء تلكيف مع مهندسين مختصين في البناء لتفقّد عملية صب الاسس و وبدأت عملية صبّ الأساسات بإشراف مهندسي …

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