العتبة الحسينية المقدسة تحدد موعد استبدال الراية لقبة المرقد الحسيني الشريف

2019/08/28 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة موعد انزال راية قبة الامام الحسين عليه السلام الحمراء واستبدالها بالسوداء إيذاناً ببدء شهر الحزن حيث استشهاد سيد شباب أهل الجنة واصحابه المنتجين في طف عاشوراء...وقال مسؤول حفظ النظام بالعتبة فاضل عوز لوكالة نون ان يوم السبت المقبل ٣١ / ٨ / ٢٠١٩م ستشهد العتبة الحسينية المقدسة مراسيم خاصة لاستبدال راية القبة الشريفة بعد صلاتي المغرب والعشاء مباشرة...

لافتاً ان مدينة كربلاء المقدسة تشهد مهرجانا كبيرا بحضور اعداد كبيرة من ارجاء العالم لهذه المراسيم سنوياً...

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