2019/08/28 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (قلبي لحبيبة ِ قلبي)ساجدة الموسوي" في عيد ميلادها سألتني ابنتي ؛ فأجبتها بهذه القصيدة "قالت : بعد غدٍ ذكرى ميلاديماذا تُهديني يا أمّي ؟فتأمّلتُ قليلاً..فتّشتُ حنايا روحي عن أمرٍ يرضيهاقلتُ لها : في السّوق هدايا لا تُحصىأغلاها لا يرقى لغلاك ِ حبيبةَ قلبيولا زهوُ شرائطه ِ يرقى لحرير ِ يديك ضحكت قائلةً : قولي إذاً ؟قلتُ : سأعطيكِ الأغلى والأجمل ...قالت : ماذا ؟قلتُ لها : قلبيابتسمتْ..ثمّ بكلِّ براءتِها..وحَصافتِها قالت : لا ..لاقلبُك نارٌ أخشى أن تحرقَني !فقلت : سأُخمِد ناري بدموعيوعلى موج الدّمع أفكُّ شراعيوسنبحرُ في القلب ِ سويّاسترين سماءً صافيةً بنجومٍ زرقٍومدائنَ نور وهناكَ جزائرُ نخلٍ وشذا طلعٍ وطيورتتخلّلها أنهارٌ من مسكٍ وعبيرسترينَ وجوهاً تسكُننيوقلوباً تعبَقُ كالرَّيحانوتشمّين بخورَ الأجداد ِ وعطرَ شهامتهم وروائح قهوتهموسيخشعُ قلبُك عند سماع القرآنسترين بأدنى جزرِ القلب تلوحُ مفاتيح ُ الإلهامسترين جميع َ فصولِ العامشمساً ..ظلّاً ..ريحاً ..برقاً يقدحُ في شجرِ الأمطاروهناك يغنّي الوروارسترينَ أعزَّ النّاسوقصائدَ لم تُكتب للآنَ على قرطاس..كلُّ سنيني بين يديكتتجلّى في شمع ِ الميلاد الشّمع ِ الضّارب ِ في قاع ِ القلب ِكنخل ِ البصرةِ أو بغدادها هو ذا قلبي فخذيهولقلبِك ضمّيه مع أجمل ِ ما يسكن فيه

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