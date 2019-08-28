الرئيس الأمريكي يعلن عن لقاء محتمل مع روحاني في الاسابيع المقبلة

2019/08/28 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،” من الواقعي الاعتقاد بأن لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قد يحدث في الأسابيع المقبلة”.وذكر ترامب في مؤتمر صحفي على هامش لقاءات قمة مجموعة السبع” لدي شعور جيد.يجب أن يكونوا طرفا جيدا، إذا فهمت ما أعنيه.لا يمكنهم أن يفعلوا ما كانوا يقولون إنهم سيفعلونه، لأنهم إذا فعلوا […]

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