الحشد الشعبي يواري أسلحته عن أعين إسرائيل

2019/08/28 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – كشف مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، عن شروع ميليشيات الحشد الشعبي في نقل عتادها وأسلحتها إلى أماكن أكثر أمنا، وذلك في

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