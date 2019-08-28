295 موظف في بلدية الكوفة مهددون بقطع نصف رواتبهم (وثيقة)

2019/08/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الاربعاء، بان 295 موظف في بلدية الكوفة مهددون بقطع نصف رواتبهم.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "295 موظف في بلدية الكوفة مهددون بقطع نصف رواتبهم".

واشار ان "تبعات هذا القرار ستؤثر على هذه الشريحة من الموظفين وعوائلهم بالاضافة الى تراجع نظافة المدينة".

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