العراق يعيد للكويت 42 ألف كتاب صادرهم صدام

2019/08/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وكيل وزارة الخارجية العراقي حاز اليوسفي، اليوم الأربعاء، أن بلاده أعادت إلى الكويت نحو 42 ألف كتاب، تعود ملكيتها إلى مكتبة الكويت الوطنية وجامعة الكويت؛ تمت مصادرتها خلال فترة غزو جيش صدام للكويت عام 1990.وأوضح اليوسفي،أنه عثر على مجموعة الكتب، مؤخرا، في العراق؛ حيث استولى عليها نظام صدام أثناء فترة الغزو.وأكد وكيل …

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