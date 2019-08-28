30 الف شرطي ايراني يؤمنون الزيارة الاربعينية للإيرانيين

2019/08/28 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن قائد قوى الامن الداخلي في ايران قال العميد حسين اشتري، الاربعاء، ان 30 ألف شرطي سيوفرون الأمن للزوار وتسهيل حركة المرور طيلة المسارات والممرات خلال مراسم زيارة الأربعينية.

وقال اشتري، “كما في السنوات السابقة، فإن قوى الامن الداخلي مستعدة للتعاون وإقرار النظم والامن التام لمراسم عزاء الامام الحسين في شهر محرم، وفي هذا المجال تم عقد اجتماعات مع المسؤولين وهيئات الامناء المشرفة على هذه المراسم”.

وبين “خلال مراسم زيارة أربعين الامام الحسين، سيشارك أكثر من 30 ألف شرطي في توفير امن الزوار وكذلك تسهيل حركة المرور طيلة المسارات والممرات”

وأضاف أن “قوى الامن الداخلي وبالتعاون مع المواطنين ومسؤولي هيئات الامناء تعمل على إقرار الامن والنظام لزوار مرقد الامام الحسين، في المنافذ الحدودية الاربعة (خسروي ومهران وجذابة وشلامجة) في المحافظات الثلاثة (كرمانشاه وإيلام وخوزستان)”.

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