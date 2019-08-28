ضبط متفجرات داخل ثلاثة مضافات للارهابيين في ديالى

2019/08/28 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، ضبط أسلحة ومتفجرات داخل مضافات للارهابيين، في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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