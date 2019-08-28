شاب مصري ينتحر داخل قسم شرطة والسبب زوجته!

2019/08/28 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أقدم شاب مصري على الانتحار داخل قسم شرطة أثناء التحقيق معه في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

وألقى الشاب البالغ من العمر 37 عاما، نفسه

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