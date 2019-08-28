2019/08/28 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qKoikucKOtw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - أمام الوظيقة.. هندسة العراق تحتضر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - أمام الوظيقة.. هندسة العراق تحتضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).