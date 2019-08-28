2019/08/28 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعلن ضبط حاويتي أدوية بشرية مخالفتين للضوابط بميناء ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعلن ضبط حاويتي أدوية بشرية مخالفتين للضوابط بميناء ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).