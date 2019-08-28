مصرع امين عام اتحاد الادباء الشاعر ابراهيم الخياط في محافظة دهوك

2019/08/28 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمصرع امين عام اتحاد الادباء الشاعر ابراهيم الخياط بحادث سير في محافظة دهوك.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” ان “امين عام اتحاد الادباء، ابراهيم الخياط، لقي مصرعه بحادث سير في محافظة دهوك”.

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