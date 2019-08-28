الاسرة النيابية تدعو لإعادة تشكيل وزارة المرأة في الحكومة الحالية

2019/08/28 | 18:18

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بغداد:سومر نيوز

دعت لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية، الأربعاء، إلى إعادة تشكيل وزارة المرأة في الحكومة الحالية.

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